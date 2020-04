POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 05.04.20

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 04.04.20, gg. 02.15 Uhr, wurde auf der Handorfer Straße in Holdorf ein 20jähriger Dammer mit einem Kleinkraftrad angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Dammer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er muss jetzt mit einem Strafverfahren rechnen. Das Kleinkraftrad durfte er nach der Kontrolle nach Hause schieben.

Neuenkirchen/Vörden - Sachbeschädigung an der Turnhalle der Oberschule

In der Zeit von Freitag, 27.03.2020, bis Montag, 30.03.2020, beschmierten Unbekannte mit einem Edding die Eingangstür und die Wand der Turnhalle. Oberhalb des Eingangs wurde die Kunststoffvertäfelung an geflammt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Neuenkirchen-Vörden zu melden (Telefon 05493-1797).

Steinfeld - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, 04.04.20, gegen 12.15 Uhr, befuhr ein 53-jähriger aus Holdorf mit seinem PKW die Lohner Straße, obwohl das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Ein 49-jähriger Dammer befuhr am 04.04.20, 22.30 Uhr, mit einem E-Scooter die Holdorfer Straße. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Scooter nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 04.04.20, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Lohner mit seinem E-Bike den Radweg an der Lehmder Straße in Richtung Bundesstraße. Eine 61-jährige aus Steinfeld wollte mit ihrem PKW von der Straße Am Osterberg auf die Lehmder Straße auffahren und übersah dabei den 76-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß und der E-Bike Fahrer stürzte zu Boden. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

Landkreis Vechta - Kontrollen der Polizei im Zusammenhang mit der Allgemeinverfügung zum Thema Corona

Am 04.04./05.04.20 gab es insgesamt 9 Einsätze der Polizei im Zusammenhang mit der Überwachung der Rechtsverordnung und den Allgemeinverfügungen anlässlich der Corona-Pandemie. Jeweils einen Einsatz gab es in der Gemeinde Steinfeld sowie in der Stadt Dinklage, sieben Einsätze gab es im Stadtgebiet von Vechta. Insgesamt wurden hierbei 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, da sich die Betroffenen nicht an die Verfügung zur Einschränkung des sozialen Lebens gehalten hatten.

