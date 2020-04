Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Friesoythe

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Samstag, 04. April 2020 befuhr ein 71jähriger Friesoyther um 08:30 Uhr mit seinem Pkw die Straße Am Bahnhof. Während der Fahrt erlitt der Friesoyther gesundheitliche Probleme und kam infolge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Pkw mit einem Eisenpoller. Der 71jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.

