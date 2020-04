POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 04.-05.04.2020

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Urkundenfälschung

Am Samstag gegen 08:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Cloppenburg den Fahrer eines BMW aus Königswinter auf dem Lankumer Ring in Cloppenburg. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die an dem PKW angebrachten Kennzeichen manipuliert worden waren. Der PKW war nicht zugelassen und mit gefälschten Siegeln sowie gefälschter TÜV-Plakette versehen. Der PKW wurde stillgelegt und ein Strafverfahren gegen den 20-jährigen Fahrer eingeleitet.

Cloppenburg - PKW-Brand

Zu einem PKW-Brand wurden am Samstag gegen 14:30 Uhr die Feuerwehr Cloppenburg und die Polizei an die Emsteker Straße Höhe Schützenstraße gerufen. Vor Ort konnte ein qualmender aber nicht brennender BMW der 1er Baureihe festgestellt werden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes hatten einige Kabel angefangen zu schmoren. Die Feuerwehr klemmte die Batterie ab und konnte zügig wieder abrücken. Die Schadenshöhe am PKW ist bislang nicht bekannt.

Cloppenburg - Straßenverkehrsgefährdung

Für reichlich Aufsehen sorgte am Samstag ein Polizeieinsatz im Cloppenburger Stadtgebiet. Einer Streife der Polizei waren gegen 16:15 Uhr Höhe eines Baumarktes am Werner-Eckhard-Ring mehrere Kleinkrafträder/Roller aufgefallen. Diese fuhren direkt mit hoher Geschwindigkeit los und entzogen sich einer Kontrolle. Mehrere Anrufer meldeten sich in der Folge bei der Polizei, weil ihnen die Roller aufgrund ihrer gefährlichen Fahrweise aufgefallen waren. Die Polizei suchte mit mehreren Streifen nach den Rollerfahrern und konnte schließlich einen der Fahrer, einen 19-Jährigen aus Cloppenburg auf einem Parkplatz an der Kruppstraße stellen. Der Fahrer besaß keinen Führerschein und der Roller der Marke Aprilia war nicht versichert. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren - unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Polizei hat bereits Hinweise auf einen zweiten Rollerfahrer, der ebenfalls ohne Führerschein gefahren sein soll. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Zeugen und auch Personen, die durch die riskante Fahrweise der Rollerfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Garrel - Verkehrsunfall mit einem Schwer- und einem Leichtverletzten

Ein großes Aufgebot an Rettungskräften wurde am Samstag gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Petersdorfer Straße Höhe Lindenstraße in Garrel alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein VW Polo, welcher vom Lindenweg gekommen war, die Petersdorfer Straße geradeaus auf die Straße Hinter dem Forde überqueren wollte. Dabei geriet der Fahrer, ein 33-Jähriger aus Garrel nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Der Beifahrer - ein 26-Jähriger aus Garrel - wurde leicht verletzt. Der PKW war nicht zugelassen und somit weder versichert noch versteuert. Zudem stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Der PKW wurde erheblich beschädigt. Den Schaden schätzen die Beamten auf ca. 4000 Euro. Neben der Polizei waren der Gemeindenotfallsanitäter aus Garrel, die DRK-Bereitschaft Garrel mit ehrenamtlichen Rettern, mehrere Rettungswagen des Rettungsdienstes des DRK, ein Notarzt, die Feuerwehr Garrel und Mitarbeiter der Krisenintervention des DRK im Einsatz.

Lindern - Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 17:10 Uhr kam ein 41-Jähriger aus Vechta mit seinem Hyundai auf der Linderner Straße in Lindern in Richtung Lastrup nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum mit zwei Bäumen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10500 Euro.

Kontrolle der Polizei im Zusammenhang mit der Allgemeinverfügung zur Corona-Pandemie

Am Samstag gegen 12:50 Uhr kontrollierte die Polizei einen PKW auf der Höltinghauser Straße in Cloppenburg, der mit vier Personen besetzt war. Da die Insassen, welche zwischen 21 und 31 Jahre alt sind, an unterschiedlichen Adressen gemeldet sind, wurde die Weiterfahrt in dieser Besetzung untersagt und es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Insgesamt konnte bei umfangreichen Kontrollen mit mehreren Streifen in gesamten Landkreis festgestellt werden, dass die Beschränkungen der Allgemeinverfügung im Landkreis Cloppenburg seitens der Bevölkerung größtenteils trotz des guten Wetters, welches zum Aufenthalt im Freien geradezu eingeladen hat, eingehalten wurden.

