Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 15:45 Uhr kam es in Cappeln auf der Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern. Ein 31-Jähriger aus Lindern und ein 36-Jähriger aus Molbergen befuhren gemeinsam die Cloppenburger Straße von Cloppenburg in Richtung Cappeln. Kurz vor dem ersten stationären Blitzer kam der Molberger nach einer stärkeren Bremsung zu Fall. Das Motorrad rutschte quer über die Straße und prallte gegen den Stromkasten der Geschwindigkeitsmessanlage, welcher erheblich beschädigt wurde. Der Linderner konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, fuhr gegen die Maschine des Molbergers und kam ebenfalls zu Fall. Beide Männer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Vor Ort waren neben der Polizei zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug des DRK. Der Schaden an beiden Motorrädern wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Der Schaden an dem Stromkasten wird auf. ca. 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bahnhofstraße 62

49661 Cloppenburg

04471/1860-112



Wilke, PHK - Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst



E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell