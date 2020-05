Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Weseler Straße kam es am Freitag um kurz nach 11.00 h zu einem Unfall, bei dem eine 47-Jährige aus Haltern am See leicht verletzt wurde. Sie war auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein 25-jähriger Recklinghäuser mit seinem Lieferwagen von der Weseler Straße nach rechts in die Holtwicker Straße einbiegen wollte. Dabei erfasste er die Radlerin. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

