Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 25-Jähriger versucht in Holzgerlingen bei Kontrolle Rauschgift zu schlucken

Ludwigsburg (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle versuchte ein 25-Jähriger am Mittwoch gegen 19:20 Uhr in der Tulpenstraße in Holzgerlingen ein Tütchen mit einem weißen Pulver zu verschlucken. Der Tatverdächtige war einer Streifenwagenbesatzung bereits zuvor in der Weihdorfer Straße aufgefallen, als er auf einem Fahrrad fahrend einen Joint rauchte. Die Beamten folgten dem Mann, der in der Rosenstraße dann den Joint wegwarf und letztlich in der Tulpenstraße angehalten werden konnte. Zuvor hatte er noch versucht sich zu Fuß zu entfernen. Auf die Ansprache durch die Beamten reagierte er nervös und räumte zunächst ein, weiteres Rauschgift im Besitz zu haben. Als er dann vorgab, das Tütchen mit dem Pulver herauszugeben, steckte er es sich stattdessen in den Mund und versuchte es zu schlucken. Trotz seiner Gegenwehr gelang es den Polizisten jedoch den 25-Jährigen festzuhalten, das mutmaßliche Rauschgift aus seinem Mund zu holen und mit Handschließen zu fesseln. Bei dem Pulver könnte es sich mutmaßlich um Kokain handeln. Eine genaue Bestimmung der Substanz erfolgt nun über die Kriminaltechnik. Der 25-Jährige muss nun mit Strafanzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. (sh)

