Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall auf der K 1700/Pleidelsheim und in Ludwigsburg; Unfallflucht in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Pleidelsheim: Polizei sucht unbekannten Pkw-Lenker

Am Dienstag gegen 13:20 Uhr befuhr ein 56-jähriger Linienbusfahrer die Kreisstraße 1700 von Pleidelsheim kommend in Richtung Mundelsheim. Auf dieser Strecke wollte der Busfahrer einen vorausfahrenden 24 Jahre alten Motorrollerfahrer überholen. Als er hierzu auf die Gegenspur gewechselt war, befand sich ein nachfolgender noch unbekannter Autofahrer vermutlich ebenfalls zum Überholen auf der Gegenspur und teilweise auf dem Grünstreifen. Der Linienbus soll zu diesem Zeitpunkt den Rollerfahrer bereits zu Hälfte passiert haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 56-jährige Busfahrer während diesem Geschehen nach rechts ausgewichen sein. Hierbei berührte er den Motorrollerfahrer, der rechtsseitig in einem angrenzenden Feld schließlich stürzte. Der 24-jährige erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt vermutlich am Steuer eines blauen Mitsubishi mit Vaihinger Zulassung (VAI) saß, beendete schlussendlich den Überholvorgang und fuhr in Richtung Mundelsheim davon. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Roller war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der genaue Unfallhergang derzeit noch unklar ist, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich zu melden. Darüber hinaus werden Hinweise zum unbekannten Autofahrer unter der Tel. 0711 6869-0 entgegengenommen.

Ludwigsburg: 12-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Mittwoch eine 12-Jährige in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 07:40 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 45-jähriger Audi-Lenker wollte von der Alt-Württemberg-Allee in den Kreuzungsbereich zur Friedrich-Ebert-Straße einfahren. Vermutlich achtete er hierbei nicht auf die von links kommende vorfahrtsberechtigte 12-jährige Radfahrerin, die auf einem kreuzenden Radweg unterwegs war. Es kam schließlich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 12-Jährige stürzte daraufhin und erlitt leichte Verletzungen. An ihrem Rad entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Ludwigsburg-Nord: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen VW Caddy, der zwischen Montag 21:00 Uhr und Mittwoch 06:30 Uhr in der Porschestraße in Ludwigsburg-Nord abgestellt war. Der Pkw stand am Fahrbahnrand auf einen Parkstreifen und wurde an der Frontstoßstange in Höhe von etwa 1.500 Euro beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353. (ak)

