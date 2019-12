Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch

Offenburg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in eine Arztpraxis in der Wilhelmstraße eingebrochen. Auf was es die ungebetenen Besucher abgesehen hatten, ist noch nicht abschließend geklärt. Diverse Hebelspuren lassen jedoch darauf schließen, dass sie einen beachtlichen Sachschaden verursacht haben, dessen Höhe noch nicht genau beziffert werden kann. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

