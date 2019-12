Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Starke Präsenz, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Ein anonymer Drohanruf aus einer Telefonzelle im Bahnhofsbereich hat am Donnerstagvormittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ohne genauere Details über Ort, Zeit und Art der Drohung zu nennen, teilte eine männliche Stimme gegen 10 Uhr über Notruf mit, dass bald etwas in Offenburg geschehen soll. Starke Kräfte der Bundespolizei sowie des Polizeireviers Offenburg überprüften umgehend das Umfeld des Bahnhofs nach verdächtigen Personen. Überdies wurde das Stadtgebiet Offenburg in der Folge mit mehreren Besatzungen bestreift. Bislang ergaben sich keine konkreten Hinweise auf ein tatsächliches Schadensereignis. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Ermittler des Polizeireviers Offenburg.

