Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Zwei Leichtverletzte

Neuried (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Dundenheimer Straße zu beklagen. Nach derzeitigem Sachstand wollte eine 83 Jahre alte Fiat-Fahrerin gegen 17 Uhr in die "Große Gasse" einbiegen und kollidierte hierbei mit dem Opel einer ordnungsgemäß an der Einmündung wartenden 36-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten begaben sich nach der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeipostens Neuried selbstständig in ärztliche Behandlung.

