POL-OG: Ettenheim - Gebäudebrand -Nachtragsmeldung

Nach einem Gebäudebrand am Mittwoch vor einer Woche (27. November) in der Eugen-Lacroix-Straße sind die Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Ettenheim zur Brandursache mittlerweile abgeschlossen. Bei einem Ortstermin eines Brandsachverständigen zusammen mit Kriminaltechnikern der Kripo Offenburg konnte von den Experten eine technische Ursache als Brandauslösung festgestellt werden. Demnach hatte ein am Strom angeschlossener Kompressor aufgrund eines technischen Defekts das Feuer entfacht. Der Kompressor war in einem dem Wohngebäude angrenzenden Werkstattraum untergestellt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Familie ist bis auf weiteres in einer Ersatzwohnung untergekommen.

Offenburg Am 27.11.2019, gegen 21.00 Uhr, wurde der Polizei durch die Integrierte Leitstelle Ortenau ein Wohngebäudebrand in Ettenheim-Altdorf gemeldet. Vor Ort stand eine Garage in Vollbrand, in deren Folge das Feuer auch auf das angrenzende Wohngebäude übergriff. Die Bewohner des Anwesens waren zuvor von Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht worden und konnten sich rechtszeitig in Sicherheit bringen. Der Rettungsdienst sowie die Feuerwehren aus Ettenheim, Rust und Lahr waren mit starken Kräften im Einsatz. Durch die massive Brandzehrung im 1.ten OG des Wohngebäudes, wurde dieses völlig unbewohnbar. Die vierköpfige Familie aus Ettenheim wurde fürs erste bei Nachbarn untergebracht. Der Sachschaden am Wohngebäude dürfte sich auf mehreren hunderttausend Euro belaufen. Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Offenburg die Ermittlungen aufgenommen.

