Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vor der Haustür attackiert

Rastatt (ots)

Beunruhigende Geräusche vor einem Anwesen im Birkenweg riefen am späten Mittwochabend einen 47-jährigen Anwohner auf den Plan. Der Mann entdeckte beim Verlassen seines Hauses zwei Jugendliche, die sich kurz nach 23 Uhr auf einem dort befindlichen Gerüst herumtrieben. Bei dem Versuch, das verdächtige Duo zur Rede zu stellen, erhielt der Mann einen Schlag und ging zu Boden. Die Unbekannten suchten in der Zwischenzeit das Weite. Der Angegriffene musste im Anschluss durch hinzugeeilte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt ermitteln nun wegen Körperverletzung und sind auf der Suche nach Zeugen. Die Unbekannten werden als etwa 180 Zentimeter groß und ohne Bart beschrieben.

Wer Hinweise über die zwei jungen Männer geben kann, wird unter der Telefonnummer 07222 761-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

