Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 55-Jährige nach Verkehrsunfall in Kornwestheim leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 55-Jährige wollte in Kornwestheim in der Westrandstraße am Mittwoch gegen 7:30 Uhr die Fahrbahn überqueren und übersah dabei vermutlich einen sich nähernden Peugeot. Die Dame querte zwischen zwei verkehrsbedingten stehenden Sattelzügen an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle die Fahrbahn und achtete dabei mutmaßlich auch nicht auf den Fahrzeugverkehr. In der Folge kollidierte sie mit dem Peugeot einer 24-Jährigen und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Bei dem Unfall erlitt die 55-Jährige leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Peugeot entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

