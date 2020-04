Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizisten stellen polizeibekannten Fahrraddieb mit Hausverbot und verhindern weitere Diebstähle

Halle (ots)

Am Samstag, den 11. April 2020 beschäftigte ein 20-jähriger Syrer gegen 15.40 Uhr die Bundespolizei im Hauptbahnhof Halle gleich mehrfach: Der bereits öfters polizeilich in Erscheinung getretene Mann betrat zunächst trotz Hausverbot den Bahnhof. Er begab sich in ein Geschäft und versuchte dort einige Genuss- und Lebensmittel zu entwenden. Dies konnte verhindert werden. Zudem führte er ein Herrenfahrrad sowie diverses Aufbruchswerkzeug, wie eine Rödelzange, zwei Knochenschüssel, Aufbruchswerkzeug für Zylinderschlösser und einen Felgenlöffel mit sich. Er hatte keinen Eigentumsnachweis für das Fahrrad und gab auch unumwunden zu, dass er nicht der Eigentümer des Rades ist. Dies wurde daher sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sprachen die Bundespolizisten den Mann einen Platzverweis aus. Diesen kam er auch nach. Jedoch versuchte der 25-Jährige dabei aus einem weiteren Geschäft mehrere Getränke aus einer Kühltheke zu entwenden. Auch dieser Diebstahl konnte durch die Bundespolizei verhindert werden. Es folgte ein weiterer Platzverweis, den der Mann auch nachkam und den Hauptbahnhof verließ. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen wegen eines Hausfriedensbruchs, des Fahrraddiebstahles und der Diebstähle in den beiden Geschäften.

