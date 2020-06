Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Autofahrer unter Drogeneinfluss in Wörth (501000/06062020/0050)

Landau (ots)

Ein 29-jähriger Autofahrer aus Karlsruhe wurde am 06.06.2020 um 00:30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. An seinem geführten Opel konnten keinerlei Beanstandungen festgestellt werden, jedoch konnten bei dem Verkehrsteilnehmer Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein angebotener und freiwillig durchgeführter Urinvortest verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutprobe wurde angeordnet, ein Strafverfahren eigeleitet. Das Auto konnte auf Wunsch des Autofahrers an der Kontrollstelle verbleiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth



Telefon: 07271-9221-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell