POL-LB: Online-Kurse der Polizei an der Schiller-Volkshochschule in der kommenden Woche

Dienstag, 21.07.2020, 17:00 bis 18:30 Uhr: Drogenprävention - Informationen zum Konsum von illegalen Drogen junger Menschen

Jeder junge Mensch wird früher oder später mit legalen, die meisten auch mit illegalen Drogen konfrontiert. Ob dieses erste Ausprobieren im Versuchsstadium bleibt, oder ob daraus eine Abhängigkeit -mit allen gesundheitlichen, sozialen und strafrechtlichen Konsequenzen- erwächst, kann nicht zuletzt durch das persönliche Umfeld, insbesondere die Eltern beeinflusst werden. Aber kennen Sie als Eltern jugendtypische Drogen? Wissen Sie über die rechtlichen Bestimmungen Bescheid? Können sie Hinweise auf Konsum erkennen und wissen Sie, wie sie im Ernstfall reagieren sollten?

Donnerstag, 23.07.2020, 17:00 bis 18:30 Uhr: "Romance-Scamming" - Das Geschäft mit der Sehnsucht

Immer häufiger suchen Betrügerinnen und Betrüger über das Internet Kontakte zu Frauen und Männern und täuschen eine Liebesbeziehung vor. In Wahrheit erschleichen sie nur das Vertrauen ihrer Opfer, um sie am Ende zu Geldbewegungen zu bewegen. Ein Romance-Scam beginnt in der Regel harmlos und endet fast immer in einer persönlichen Tragödie. In diesem Workshop wird auf die Maschen der Täter eingegangen und wie man sich dagegen schützen kann. Ergänzt wird der Vortrag mit Tipps fürs Treffen mit dem Online-Date.

