Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Bei Einbruch in Container Werkzeug und Maschinen erbeutet - Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Mannheim-Käfertal (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Donnerstag, 30. April und Montag, 4. Mai in einen Baucontainer in der Wasserwerkstraße ein. Die Einbrecher brachen den Container, der im Alten Postweg abgestellt war, auf und entwendeten daraus Werkzeug und Baumaschinen im Wert von rund 10.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell