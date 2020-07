Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Sindelfingen: Tuning-Kontrolle an der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat am Donnerstag zwischen 14:00 und 19:00 Uhr auf der Tank- und Rastanlage "Sindelfinger Wald" eine Kontrollstelle eingerichtet und dabei ein besonderes Augenmerk auf getunte Fahrzeuge gerichtet. In diesem Zeitraum überprüften die Einsatzkräfte 81 Fahrzeuge und deren Insassen. Bei 12 der kontrollieren Autos hatten technische Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt. Sechs der Fahrer kamen dabei mit einem Verwarnungsgeld davon, während die anderen sechs aufgrund gravierender Veränderungen mit einem Bußgeld und einem Punkt rechnen müssen. Besonders tiefgreifend waren dabei die Veränderungen an einer 660 PS starken Chevrolet Corvette. Hier wurden Fahrer und Halter angezeigt und der Wagen wurde einem Sachverständigen zur Begutachtung vorgeführt.

Daneben war ein Autofahrer ohne die entsprechende Fahrerlaubnis unterwegs und ein weiterer Fahrer wurde wegen Kennzeichenmissbrauchs angezeigt. Neben den getunten Autos fielen den Beamtinnen und Beamten aber auch andere Fahrzeuge auf. Sie leiteten 14 Bußgeldverfahren wegen Überladung von Kraftfahrzeugen, Überschreitung der Anhängelast, mangelhaft gesicherter Ladung und Verstoßes gegen die Lenk- und Ruhezeiten ein.

