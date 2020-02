Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 04.02.2020, 16:00 Uhr bis 05.02.2020, 16:00 Uhr Unfallflucht

Landau (ots)

In der Queichheimer Hauptstraße wurde ein geparkter Opel-Meriva am linken Fahrzeugheck beschädigt, wobei sich der Unfallverursacher danach unerlaubt entfernte. Anhand des Schadens ist davon auszugehen, dass dieser durch eine Anhängerkupplung verursacht wurde. Als Verursacher kommt evtl. ein älteres Paar in Frage, das sich nach einem Einparkversuch den Opel näher anschaute. Weitere Hinweise zu deren Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Es entstand Schaden von ca. 1000 Euro.

Weitere Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Landau in Verbindung setzen.

