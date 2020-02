Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Regionalzug auf der Bahnlinie zwischen Kapellen und Oberhausen

Oberhausen (ots)

Bereits am 6.2.20, gegen 17.25 Uhr, ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang, Ortseingang Oberhausen, ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Regionalzug. Der 24-jährige Radfahrer überhörte wahrscheinlich beim Überqueren des Bahnübergangs den herannahenden Zug, da er mit Kopfhörern fuhr. Dem Zugführer gelang es die Lok herunter zu bremsen, so dass der Radfahrer nur leicht verletzt wurde. Er wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Da es sich um eine Pendellinie handelt, war weiterer Zugverkehr nicht beeinträchtigt.

