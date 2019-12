Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Vermisster tot aufgefunden

Karlsruhe (ots)

Der seit dem 14. Dezember 2019 vermisste 46-Jährige aus Linkenheim-Hochstetten ist am Donnerstag tot in einem Waldstück im Bereich Karlsruhe Weiherfeld-Dammerstock aufgefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor, so dass aktuell davon auszugehen ist, dass er selbst seinem Leben ein Ende gesetzt hat.

