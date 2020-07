POL-LB: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten auf der B 295/Renningen; Unfallzeugen in Weil der Stadt gesucht; Trunkenheitsfahrt in Sindelfingen/Böblingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Renningen: Auto dreht sich um die eigene Achse

Drei Pkw waren am Donnerstag gegen 17:40 Uhr auf der Bundesstraße 295 in einen Unfall verwickelt. Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn nass, woraufhin ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Der 22-Jährige war zunächst auf der Kreisstraße 1015 unterwegs und wollte bei "Grün" zeigender Ampel nach links auf die B 295 in Richtung Leonberg einbiegen. Hierbei drehte sich der Wagen um die eigene Achse und prallte noch gegen zwei wartende Fahrzeuge, die hintereinander an einer roten Ampel auf der B 295 in Fahrtrichtung Weil der Stadt standen. Bei diesen Verkehrsteilnehmern handelt es sich um einen 19-jährigen Opel-Fahrer und um einen 33-jährigen Porsche-Fahrer. An ihren Fahrzeugen wurde jeweils die Fahrerseite in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Während der darauffolgenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass die Bereifung der Vorderachse des Mercedes keine ausreichende Profiltiefe besaß. Die Autos blieben trotz Schäden fahrbereit.

Weil der Stadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die zwischen Mittwoch 18:30 Uhr und Donnerstag 11:30 Uhr im Schießrainweg in Weil der Stadt begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein noch unbekannter Fahrzeuglenker den linken Außenspiegel eines im Schießrainweg geparkten VW Golf beschädigt. Als der VW-Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt war, musste er den Schaden feststellen. Zudem befand sich eine Nachricht am Pkw unter anderem mit dem Wortlaut "Fahrerflucht". Derzeit kommen vermutlich zwei Unfallszenarien in Betracht. Entweder streifte ein Fahrzeug oder möglicherweise auch ein Radfahrer den geparkten Wagen. Diesbezüglich sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, nach Unfallzeugen. Insbesondere wird die noch unbekannte Person gesucht, die die Notiz an dem weißen VW Golf hinterlassen hat.

Sindelfingen: 53-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Nachdem sich am Donnerstag gegen 20:20 Uhr über den Polizeinotruf ein 53-jähriger Mann gemeldet hatte, rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen in die Planiestraße in Sindelfingen aus. Der Mann hatte zuvor angegeben, dass im Bereich einer Bar eine Person bewaffnet mit einem Sturmgewehr herumläuft. Weitere Notrufe gingen diesbezüglich allerdings nicht ein. Aufgrund der Meldung legten die Beamten eine Zusatzausrüstung zur Eigensicherung an und suchten im Anschluss die Bar auf. Dort konnten sie keine verdächtige Person antreffen, jedoch verifizieren, dass der mutmaßliche Anrufer sich in der Bar aufgehalten und Alkohol konsumiert haben soll. Zudem wurde der Gast vom Personal aufgefordert, die Bar zu verlassen. Hierüber war der 53-jährige Mann offenbar sehr erzürnt. Er äußerte mutmaßlich noch Beleidigungen und gab den Notruf ab. Im Anschluss setzte er sich in einen Kia und fuhr vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol davon. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung haben Polizeibeamte des Polizeireviers Böblingen den gesuchten Wagen in Böblingen angetroffen. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 53-Jährigen fest. Nach Durchführung eines Atemalkoholtestes musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Darüber hinaus wird geprüft, ob der 53-jährige Tatverdächtige sich wegen Vortäuschen einer Straftat verantworten muss.

