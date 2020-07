Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Exhibitionisten in Holzgerlingen und Remseck am Neckar; Unfälle in Ludwigsburg und Freiberg am Neckar; Brand in Asperg; Streitigkeit in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: Zeugen gesucht nach Exhibitionistischer Handlung

Am Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr, wurde im Bereich des Holzgerlinger Freibades ein Mann durch Zeugen beobachtet, wie er sich in seinem Fahrzeug sitzend entblößt hat. Anschließend wurde der 66-jährige Mann durch Einsatzkräfte in seinem roten BMW sitzend festgestellt und für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Weitere Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeidirektion Böblingen unter der 07031- 1300 zu melden.

Remseck am Neckar/ OT Hochdorf: Zeugen gesucht nach

Exhibitionistischer Handlung Am Samstagabend gegen 19:45 Uhr, wurde im Remsecker Stadtteil Hochdorf, Bereich Schloßgartenstraße gesehen, welcher sich vor Passanten entblößte. Der 40-jährige Mann, konnte im Zuge sofortiger Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Weitere Zeugen die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Ludwigsburg unter der 07141-189 in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit Streifenwagen fordert zwei Leichtverletzte

Am Samstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, befand sich ein Streifenwagen mit Blaulicht in der Friedrichstraße auf Anfahrt zu einem Einsatz im östlichen Stadtgebiet. Zu diesem Zeitpunkt wollte eine 24-jährige Opel-Fahrerin auf Höhe des dortigen Einkaufszentrums von einer Nebenstraße der Friedrichstraße nach links in Richtung Stadtmitte einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Die Fahrerin des Opel sowie die Beifahrerin im Streifenwagen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

Freiberg am Neckar: Fahrradkollision fordert zwei leichtverletzte Personen

Am Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr, kam es auf dem parallel verlaufenden Fahrradweg zur Landstraße 1113 zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer. Eine 63-jährige Radfahrerin überquerte die Landstraße von Freiberg kommend schiebender Weise. Als sie auf den Fahrradweg einbog, übersah sie einen aus Richtung Ingersheim kommenden Radler und es kam zum Zusammenstoß der beiden. Als Folge des Unfalls zogen sich beide Beteiligten leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrrädern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzt 50 Euro.

Asperg: Brennender Blumentopf greift auf Gartenmöbel über

Am Samstagnachmittag gegen 15:15 Uhr, bemerkten Anwohner im Bereich der Lange Straße einen brennenden Blumentopf auf der Terrasse eines Hauses. Aus unbekannter Ursache entzündete sich dieser und die Flammen griffen anschließend auf nebenstehende Gartenmöbel über. Auf den Brand aufmerksam gewordenen Anwohner dämmten durch erste Löschversuche die Ausbreitung des Brandes ein, welcher dann durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden konnte. Das angrenzende Wohnhaus wurde frühzeitig geräumt, so dass keine Personen zu Schaden kamen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 1.500 Euro. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften und das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit einer Streifenwagenbesatzung im Einsatz.

Bietigheim-Bissingen: Zeugenaufruf nach Streitigkeit im Bürgergarten

Nachdem ein 19-jähriger Opel-Fahrer mit seiner aggressiven Fahrweise im Bereich des Bürgergartens aufgefallen war, wurde dieser durch einen 59-jährigen Passanten auf sein Fehlverhalten angesprochen. Daraufhin schubste der Fahrer des Opel den Mann und stieg wieder in sein Fahrzeug. Beim Wegfahren streifte der Opel einen weiteren Mann, welcher zunächst schlichtend in das Geschehen eingreifen wollte. Ob dieser hierbei verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen zu dem Vorfall sowie der unbekannte Mann, welcher zu Hilfe kam, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142/405-0 zu melden.

