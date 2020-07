Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Containeraufbrecher auf frischer Tat ertappt

Klingenmünster (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntages, 19.07.2020 konnte ein Containeraufbrecher auf frischer Tat ertappt werden. Demnach konnte der Mann festgestellt werden, wie er sich mit einem Hammer und einer Art Meißel an dem Altschuh-Container in Klingenmünster zu schaffen machte. Vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung, ein Alkohol-Test ergab 1,72 Promille, schaffte er es jedoch nicht das Schloss zu öffnen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

