Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mofa-Diebstahl

Edenkoben

In der Nacht vom 17.07. auf den 18.07.2020 entwendeten Unbekannte ein Mofa, welches in der Bahnhofstraße abgestellt war. Ein aufmerksamer Spaziergänger konnte die beiden unbekannten Täter jedoch bei der Tat stören, sodass diese die Flucht ergriffen. Am Morgen des 18.07. meldete der Zeuge den Vorfall bei der Polizei. Durch die Beamten konnte die 55-Jährige Geschädigte ermittelt und das Mofa an die glückliche Eigentümerin übergeben werden. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von ca. 300EUR.

Weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Edenkoben

Sebastian Katzenberger



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



