Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beleidigung und Körperverletzung

Landau (ots)

Am 17.07.2020, zwischen 17:50 Uhr und 18:00 Uhr, kam es in Landau, Ostbahnstraße, zu einem Vorfall zwischen mehreren männlichen Person. Zwei Personen beleidigten aus einem vorbeifahren Pkw heraus eine dritte Person. Als der beleidigte Mann die Straßenseite gewechselt hatte, sei eine der beleidigenden Personen aus dem Pkw ausgestiegen und habe mit dem Beleidigten eine "Schlägerei" begonnen. Die beiden beteiligten Personen zogen sich hierbei Verletzungen zu. Der abgestellte Pkw der beleidigenden Partei wurde im Verlauf der "Schlägerei" beschädigt. Durch Passanten konnten die beiden Kontrahenten getrennt werden. Die Parteien sind sich bekannt.

Da die Sachverhaltsschilderungen voneinander abweichen, werden Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

