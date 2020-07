Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrraddiebstahl

Landau (ots)

Am 17.07.2020, gg. 09:30 Uhr, befand sich die Geschädigte in der Xylanderstraße in Landau. Aus einem Büro heraus konnte sie beobachten, wie sich eine männliche Person an ihrem gegenüber der Polizei abgestellten und mit einem Schloss gesicherten Fahrrad zu schaffen machte und schließlich mit dem Fahrrad in Richtung Weissenburger Straße davonfuhr. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

