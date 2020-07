Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Seniorin bestohlen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am 17.07.2020, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Weinstraße zum Diebstahl zum Nachteil einer 84-Jährigen aus dem Bereich der VG Edenkoben. Die Geschädigte wurde vermutlich beim Abheben eines Bargeldbetrages bei ihrer Bank durch die unbekannte Täterin beobachtet. Anschließend verwickelte die Täterin die Seniorin in ein Gespräch und begleitete sie auf ihrer Einkaufstour. Als die Geschädigte ihren Rollator einen kurzen Moment unbeobachtet ließ, entwendete die Täterin ein Geldgeschenk für die Enkelin der Seniorin, welches im Rollator lag. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100EUR. Eine genaue Personenbeschreibung der Täterin liegt nicht vor.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Sebastian Katzenberger



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell