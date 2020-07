Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Elektroroller sichergestellt

Landau (ots)

Bereits zum zweiten Mal wurde eine 21-Jährige aus Landau mit ihrem Elektroroller durch die Polizei angehalten und konnte erneut den erforderlichen Führerschein für den Roller nicht vorweisen. Die Fahrerin war am Freitagmorgen gegen 3.00 Uhr mit ihrem Elektroroller in der Horststraße in Landau unterwegs, als sie durch die Polizei kontrolliert wurde. Bei ihr wurden im Rahmen der Kontrolle Auffälligkeiten festgestellt, ein Vortest bestätigte den Verdacht des Drogenkonsums. Nur etwa sechs Wochen zuvor war die Fahrerin bereits ohne gültigen Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit ihrem Elektroroller angehalten worden. Gegen die 21-Jährige wurde nun erneut ein Strafverfahren eingeleitet und der Roller wurde sichergestellt.

