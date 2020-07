Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Zwei Automaten aufgebrochen

Landau (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter zwei Automaten zur Fahrzeugreinigung bei einer Tankstelle in der Dammühlstraße in Landau auf. Die Höhe des entstandenen Sachschadens, sowie die Höhe des Diebesgutes sind bislang nicht bekannt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

