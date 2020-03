Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Geparktes Auto beschädigt

Werl (ots)

Am Freitag, zwischen 12:10 Uhr und 14:00 Uhr, wurde auf der Straße Hohe Fahrt ein in der Nähe des Kindergartens geparktes Auto beschädigt. Ein anderes Fahrzeug hat vermutlich beim Ausparken den weißen Nissan getroffen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2550 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell