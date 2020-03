Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Am Samstag kam es gegen 09:00 Uhr, vor einer Bäckereifiliale an der Straße Weingarten zu einer Unfallflucht. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Lippstadt parkte vor der Bäckerei seinen Audi TT. Als er nach etwa 10 Minuten zurückkam, bemerkte er einen Schaden am Heck seines Autos. Ein unbekannter Fahrer muss auf den Audi aufgefahren sein. Der Verursacher verließ den Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1200,- EUR zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Tatfahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell