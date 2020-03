Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Motorradfahrer verletzt

Warstein (ots)

Am Sonntag, um 17:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Sauerlandstraße/Schillingsweg zu einem Unfall. Ein 19-jähriger Mann aus Warstein war mit seinem Ford Fiesta auf dem Schillingsweg unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er die Sauerlandstraße zu überqueren. Dabei übersah er einen von rechts aus Richtung Hirschberg kommenden Motorradfahrer. Es kam zur Kollision bei der der 42-jährige BMW Fahrer über die Motorhaube des Fords flog. Dabei wurde er leicht verletzt und musste zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 3000,- EUR. (lü)

