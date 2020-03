Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Notbremsung beim Überholvorgang

Warstein (ots)

Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Arnsberg wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Sauerlandstraße zwischen Hirschberg und Niederbergheim am Sonntag, gegen 14.20 Uhr, schwer verletzt. Der Biker befuhr die Sauerlandstraße in Richtung Niederbergheim. Als er einen Autofahrer überholen wollte und sich schon auf Höhe des Wagens befand, kam ihm ein anderer Motorradfahrer entgegen. Der 56-Jährige brach daraufhin mit einer Notbremsung seinen Überholvorgang ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, geriet in den Graben und überschlug sich mehrfach. Nach dem Unfall wurde er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird durch die Polizei auf 18.000 Euro geschätzt. (reh)

