Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Motorradfahrer überschlägt sich

Bad Sassendorf (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und circa 3.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag, gegen 13.45 Uhr, auf dem Weslarner Weg. Ein 20-Jähriger Biker aus Bad Sassendorf befuhr zuvor den Weslarner Weg aus Richtung Soest kommend in Richtung Weslarn. Beim Einfahren in einen Kurvenbereich rutschte ihm sein Vorderrad weg, worauf er die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Der 20-Jährige geriet anschließend auf die Bankette und überschlug sich. Der Bad Sassendorfer wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

