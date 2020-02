Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz

A.: Münzgeld bei Einbruch gestohlen; Schneverdingen: Fahrräder beschädigt, Gullydeckel ausgehoben; Schneverdingen: Fahrradfahrer unter Alkohol und Drogen

Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.02.2020 Nr. 1

16.02 / Münzgeld bei Einbruch gestohlen

Buchholz / A.: Am vergangenen Wochenende verschafften sich Einbrecher durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einem Haus an der Dorfstraße, durchsuchten es und entwendeten vermutlich eine kleinere Menge Münzgeld. Weiteres ist noch nicht bekannt.

16.02 / Fahrräder beschädigt, Gullydeckel ausgehoben

Schneverdingen: In der Nacht zu Sonntag, zwischen 04.08 und 04.20 Uhr beschädigten zwei bislang unbekannte Täter sieben von neun Fahrrädern, die an einem Fahrradständer am Bahnhof abgestellt waren. Insbesondere hatten sie es auf die vordere Beleuchtung abgesehen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Gegen 05.00 Uhr haben vermutlich dieselben Täter an den Straßen Am Bahndamm, Billungstraße, Schnackenbergstraße und Ostdeutsche Straße insgesamt 17 Gullydeckel aus der Fassung gehoben und auf die Straße gelegt. Außerdem beschädigten sie an der Straße Am Bahndamm Gartenzäune, entfernten im Bereich der vorgenannten Straßen von mehreren Fahrzeugen die Kennzeichen mit Halterung und legten sie zum Teil in den Gullyschächten ab. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

16.02 / Fahrradfahrer unter Alkohol und Drogen

Schneverdingen: Polizeibeamte kontrollierten am frühen Sonntagmorgen auf der Straße Am Markt einen 23jährigen Fahrradfahrer aus Schneverdingen, nachdem dieser zuvor versucht hatte, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Da von ihm deutlicher Alkoholgeruch ausging, ließen sie ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 1,85 Promille. Nachdem er zunächst lautstark das Einsteigen in den Streifenwagen ablehnte, ließ er sich nach kurzer Zeit doch überzeugen mitzufahren. An der Dienststelle angekommen führte der Mann einen Drogentest durch. Dieser reagierte positiv auf Kokain, sodass die Beamten neben dem Alkoholvergehen auch ein Verfahren wegen Drogenkonsums einleiteten.

16.02 / Betrunken auf Mofa unterwegs

Bad Fallingbostel: 1,58 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests, den ein 60jährigre Mann aus Bad Fallingbostel am Sonntagnachmittag durchführte. Polizeibeamte kontrollierten ihn auf seinem Mofa auf der Straße Blumenlage in Bad Fallingbostel. Anschließend ließen sie zwei Blutentnahmen durchführen, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

