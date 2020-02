Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Verkehrsunfall auf der K 33 Gemarkung Hemsen

PI Heidekreis (ots)

Glück im Unglück

Am Sonntagmorgen befährt die 33-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes die Kreisstraße 33 von Schneverdingen in Richtung Wolterdingen. Aufgrund einer Windböe kommt sie nach links von der Fahrbahn ab und verliert die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei fährt sie zwischen zwei Straßenbäumen hindurch in einen Graben, dreht sich dort und kollidiert mit dem Heck des Pkw mit einem Straßenbaum. Die Fahrerin verletzt sich bei dem Unfall leicht und wird zur Beobachtung in das örtliche Krankenhaus verbracht. Die Frau wird durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit. Der Pkw wird durch den Unfall total zerstört.

