Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geldbörse aus Büro geklaut

Hamm-Mitte (ots)

Aus einem Büroraum des Kolping-Bildungszentrums an der Grünstraße wurde am Freitag, 10. Januar, eine Geldbörse geklaut. Die Geschädigte merkte erst im Laufe des Tages, dass etwas aus ihrem Rucksack fehlte. Nachdem eine Mitarbeiterin von dem Diebstahl erfuhr, erinnerte sie sich an eine ihr unbekannte und verdächtige, männliche Person, die sich gegen 13.00 Uhr im unmittelbaren Bereich des Büros aufhielt. Diese Person soll zwischen 20 und 25 Jahren alt und deutscher Herkunft sein. Sie ist zirka 1,80 Meter groß, trug einen schwarzen Rucksack, hatte einen Oberlippenbart und war mit einer schwarzen Strickmütze, grauen Jeans und dunkler Jacke bekleidet. Hinweise zu der verdächtigen Person erbittet die Polizei Hamm unter 02381 916-0.(hei)

