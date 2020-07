Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Rollerfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Am frühen Donnerstagabend kam es auf der L539 zwischen Bellheim und der Bundesstraße 9 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorroller. Hierbei erfasste der 68-jährige Fahrer eines VW Golfs beim Überholvorgang einen in gleiche Richtung fahrenden 67-jährigen Rollerfahrer. Durch den Aufprall wurde der Fahrer des Motorrollers schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen zum Hergang des Verkehrsunfalls aufgenommen. Aufgrund der Sperrung der Unfallstrecke kam es zu Rückstauungen und Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B9 und im innerörtlichen Bereich Bellheims.

