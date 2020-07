Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtragsmeldung zu verlassenen Badesachen am Silzer See

Silz (ots)

Aufgrund der gestrigen Pressemeldung über zurückgelassene Gegenstände am See in Silz, meldeten sich zwei junge Männer am heutigen Donnerstagmorgen bei der Kriminalinspektion Landau. Sie erklärten, dass sie und eine Begleiterin den See aufgrund eines medizinischen Notfalls eilig verlassen mussten und dabei ihre persönlichen Sachen zunächst am See zurückließen. Da man mit weiteren Freunden am See war, ging man davon aus, dass diese die Sachen mitnehmen werden. Diese wiederum gingen davon aus, dass ihre Bekannten wieder zurückkommen und die Gegenstände mitnehmen werden. Da die Polizei die zurückgelassenen Sachen in Verwahrung nahm, können sie nun an die Eigentümer ausgehändigt werden.

