Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kontrollen im Stadtgebiet

Germersheim (ots)

Im Laufe des Mittwochs wurden im Stadtgebiet Germersheim mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle Am alten Hafen in Germersheim hielten sich insgesamt 16 Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit. Der Spitzenreiter des Tages fuhr sogar um 31 km/h zu schnell. Zudem wurden ein Gurtverstoß, ein überklebtes Kennzeichen und ein Erlöschen der Betriebserlaubnis aufgrund fehlender Abnahme des Fahrwerks sanktioniert. Bei einer weiteren Kontrolle am Bahnhof in Germersheim wurden eine Ordnungswidrigkeit wegen der Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt, ein Gurtverstoß sowie ein weiteres Erlöschen der Betriebserlaubnis wegen diverser Fahrzeugveränderungen geahndet. Weiterhin wurden bei beiden Kontrollen mehrere Mängelberichte ausgestellt.

