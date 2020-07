Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Unfall mit leicht verletzter Person

Germersheim (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls auf der Auffahrt zur B 9 bei Germersheim-Süd. Am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr befuhr die 56-jährige Fahrerin mit ihrem 63-jährigen Beifahrer die Auffahrt zur B 9 bei Germersheim-Süd, in Fahrtrichtung Süden. In der Auffahrt kam die Fahrerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte im Grünstreifen nach rechts um und kam auf der linken Seite zum Liegen. Der 63-jährige Beifahrer blieb unverletzt, die 56-jährige Fahrerin wurde hierdurch jedoch leicht verletzt. Das verunfallte Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

