Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Landau (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 83-jähriger Rennradfahrer aus Landau am 14.07.2020 um 10:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Annweilerstraße. Der Rentner fuhr mit seinem Rad in Richtung Westring. An der Einmündung zur Zweibrücker Straße schaltete die Ampel auf Rot, wodurch der Rentner bremsen musste. Hierbei berührte er mit seinem Vorderrad den Bordstein und kam hierdurch zu Fall. Der Mann erlitt einen Ellbogenbruch und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Als Zeuge soll ein weiterer Radfahrer vor Ort gewesen sein. Der Mann soll eine auffällige, zum Fahrradkorb umfunktionierte Weinkiste an seinem Fahrrad angebracht und Erste Hilfe geleistet haben. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich zur genaueren Klärung des Sachverhaltes mit der Polizei in Landau in Verbindung zu setzen.

