Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler: Schaufensterscheibe eingeschlagen

Annweiler (ots)

Sachschaden in Höhe von 1000 Euro verursachten bislang unbekannte Täter, als sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1.30 Uhr eine Schaufensterscheibe in der Landauer Straße in Annweiler einschlugen. Anwohner waren durch den lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Scheibe mit zwei Steinen eingeworfen worden war. Zu den Tätern ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um zwei Männer gehandelt haben soll, die nach der Tat mit einem Auto in Richtung B 10 flüchteten. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

