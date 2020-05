Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz-Bellinghoven (ots)

Zwischen Montag, 11. Mai, 19.30 Uhr und Dienstag, 12. Mai, 5.30 Uhr, schlugen unbekannte Personen die Scheibe der Fahrertür eines an der Straße In Bellinghoven parkenden Pkw ein und entwendeten aus dem Inneren ein Mäppchen mit Ausweispapieren.

Am Dienstag, 12. Mai, zwischen 5.15 Uhr und 6.50 Uhr, wurde auch die Seitenscheibe eines weiteren Pkw eingeschlagen, der an der Straße Am Liesenfeld parkte. Aus diesem Fahrzeug erbeuteten die Täter eine Handtasche.

