POL-FR: Waldshut-Tiengen: Diebstahl beim Geldwechseln

Vermutlich beim Geldwechseln kam es am Dienstagmorgen, 25.02.2020, am Viehmarktplatz in WT-Waldshut zu einem Diebstahl. Dort kam gegen 09:10 Uhr auf einen 83-jährigen Mann ein Unbekannter mit einer 2-Euro-Münze in der Hand zu und bat, diese zu wechseln. Der Tatverdächtige machte dem Senior klar, dass es am einfachsten sei, wenn er sein Münzgeld in seine Hand leert, was dieser auch tat. Nachdem das Geld gewechselt war, bemerkte der Senior kurze Zeit später, dass ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag aus dem Scheinfach seines Geldbeutels fehlte. Vermutlich hatte der Unbekannte in das Scheinfach gegriffen. Dieser wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 50 bis 60 Jahre alt, ca. 175 cm groß, korpulent. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ermittelt (Kontakt 07751 8316-531).

