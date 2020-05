Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Feuerschale der KiTa gestohlen

Heinsberg-Hülhoven (ots)

Ein unbekannter männlicher Täter kletterte am Freitag (8. Mai), gegen 17.25 Uhr, über den Zaun auf das Außengelände einer Kindertagesstätte an der Straße Im Hofbruch. Zeugen beobachteten ihn dabei. Sie beschrieben einen zirka 20 Jahre alten Mann, bekleidet mit blauer Jeans und blauem T-Shirt sowie einer schwarzen Kappe auf dem Kopf. Die Zeugen sagten, dass der Täter etwa 170-180 Zentimeter groß war. Aus einem Bauwagen, der auf dem Gelände stand, entwendete er eine eiserne Feuerschale sowie eine Sack mit Brennholz. Als er bemerkte, dass er beobachtet wurde, kletterte er mit dem Diebesgut zurück über den Zaun, um anschließend mit einem silbernen Fahrrad in Richtung Oberbruch zu flüchten. Weitere Zeugen, die den Flüchtenden gesehen haben, oder Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Geilenkirchen zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

