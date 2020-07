Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Baum umgefahren und dann weggefahren

Germersheim (ots)

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in dem Zeitraum zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen einen Baum in der Glacisstraße in Germersheim um. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der umgefahrene Baum musste durch die Stadt Germersheim entsorgt werden. Der Schaden beträgt etwa 700 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

