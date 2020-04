Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Zigarettenautomat am Bahnhof aufgesprengt - Polizei sucht Zeugen!

Schleswig (ots)

Am frühen Freitagmorgen (17.04.2020), gegen 02:50 Uhr, wurde von unbekannten Tätern der am Kiosk des Schleswiger Bahnhofsgebäudes befindliche Zigarettenautomat aufgesprengt. Die Explosion war so kräftig, dass der Automat dabei völlig zerstört wurde und Trümmerteile über den gesamten Bahnhofsvorplatz verteilt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden telefonisch unter der Telefonnummer 0431 - 160 -4312 entgegengenommen. Vielen Dank!

