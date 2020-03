Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen v. 28.02.20 - 01.03.20 ++

Lüneburg (ots)

Presse 28.02.20 - 01.03.20 ++

Lüneburg

Neetze - Zu einem tödlichen Unfall bei Baumfällarbeiten kam es am Samstag gegen 14 Uhr in Süttorf. Nach ersten Ermittlungen führte ein 41-jähriger Mann aus Dahlenburg gemeinsam mit einem weiteren Mann Baumfällarbeiten auf einem Grundstück durch. Dabei rutschte ein Baum vermutlich ab und begrub den 41-jährigen unter sich. Der sofort alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Lüneburg - Am Samstag gegen 16:30 Uhr wurde eine 21-jährige Joggerin im Deutsch-Evern-Weg von einem Mann auf einem Fahrrad verfolgt. Als sie ihn ansprach, öffnete er seine Hose und entblößte sich. Die Joggerin konnte weglaufen, der Mann entfernte sich in Richtung Blümchensaal. Der Mann wird wie folgt beschrieben: schlank, zierlicher Körperbau, klein, blasse Haut, helle Jeans, dunkler Hoodie, große schwarze Sonnenbrille. Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg: 04131-83062215.

Lüneburg - Bereits am Freitag erhielt ein 24-jähriger Mann nach einem Ladendiebstahl ein Hausverbot in einem Geschäft in der Heinrich-Böll-Straße. Das wiederum störte ihn nicht weiter, denn am Samstag betrat er das Geschäft erneut. Als er daraufhin von den Angestellten angesprochen wurde, wurde er aggressiv und warf mit Verkaufsware um sich. Die Polizei setzte den Mann schließlich vor die Tür.

Lüneburg - Auf das Münzgeld aus zwei Getränkeautomaten hatten es unbekannte Täter im Laufe des Samstags in einem Gebäude in der Bahnhofstraße abgesehen. Sie versuchten zunächst, eine Tür aufzuhebeln, um in das Gebäude zu gelangen. Als dies misslang, schlugen sie eine Scheibe ein. Anschließend brachen sie die Automaten auf. Ob überhaupt Geld darin war, steht bislang nicht fest.

Lüneburg - Weil ein 47-jähriger Mann seine 46-jährige Lebenspartnerin am Sonntagmorgen in der gemeinsamen Wohnung in der Schützenstraße ins Gesicht schlug, darf er die Wohnung für zunächst sieben Tage nicht mehr betreten. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr stoppte die Polizei Beim Benedikt einen Pkw, in dem zwei Männer saßen. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, fuhr der Fahrer weg. Kurz darauf konnte der Pkw schließlich kontrolliert werden. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden: Beide Insassen standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Verkehrsunfallflucht Lüchow: Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß am Freitagmittag, 28.02.2020, gg. 13:00 Uhr, auf dem Parkplatz des CCW in Lüchow, mit einem unbekannten Fahrzeug gegen einen ebenfalls dort abgestellten PKW Hyundai und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüchow in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung auf Sportanlage Trebel, OT Liepe: Ein bisher unbekannter Verursacher befuhr in dem Zeitraum von Donnerstag, 27.02.2020, 21:00 Uhr bis Samstag, 29.02.2020, 11:00 Uhr, vermutlich mit einem Quad die Rasenfläche des Sportplatzes in Liepe und beschädigte diese auf einer Länge von ca. 80 Metern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Lüchow entgegen.

Uelzen

Körperverletzung im Markt-Center Am Freitagabend ist einem 25 Jahre alten Mann aus Unterlüß aufgrund eines Hausverbotes der Zugang zum Marktcenter durch einen Mitarbeiter verwehrt worden. Das wiederum wollte der junge Mann nicht auf sich sitzen lassen und fing an, die Mitarbeiter zu beleidigen. Im Verlauf des Streitgesprächs schlug dann der Mann dem Mitarbeiter mit der flachen Hand an ins Gesicht. Durch aufmerksame Kunden und dem Mitarbeiter konnte der junge Mann zu Boden gebracht und fixiert werden, bis die hinzugerufen Polizei vor Ort eingetroffen ist. Dem jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Brand unter Carport In Jelmstorf ist es am Freitag gegen 16.00 Uhr zu einem PKW-Brand gekommen. Ein Kleinwagen ist unter einem Carport stehend aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten und wurde völlig zerstört. Durch den Brand ist auch das Carport und das angrenzende Wohnhaus beschädigt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist am Freitagabend gegen 20.30 Uhr ein 37 Jahre alter Ebstorfer in Ebstorf kontrolliert worden. Im Rahmen der Kontrolle ist nicht nur festgestellt worden, dass der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis mehr besitzt, sondern er auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Dem Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Trunkenheit im Verkehr In Wrestedt ist im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine 36 Jahre alte Frau angehalten und kontrolliert worden. Bei der Dame konnte Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Alcotest ergab eine Wert von 1,32 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall PKW - Fußgänger In der Nacht zu Samstag ist es gegen 00.37 Uhr in der Gudesstraße in Höhe der Ilmenaubrücke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer 18 Jahre alten Fußgängerin gekommen. Der Verkehrsunfall ist durch im Rahmen des Präsenzdienstes eingesetzte Polizeibeamte beobachtet worden. Hiernach hat die alkoholisierte Fußgängerin hinter einem anderen PKW versucht die Fahrbahn zu wechseln. Hierbei übersieht sie einen mit mäßiger Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt fahrenden PKW und kollidiert mit diesem. Sie wird durch die Luft geschleudert und verletzt. Während der rettungsmaßnahmen mussten diverse Schaulustige von der Unfallstelle ferngehalten werden.

Geschwindigkeitskontrolle B4 Am Samstag gegen Mittag ist eine Geschwindigkeitskontrolle auf dem Uhlenring, Gemarkung Halligdorf durchgeführt worden. In 90 Minuten konnten 10 Verstöße festgestellt werden, davon 2 Fahrverbote. Tageschnellster ist ein 38 Jahre alter Wolfsburger mit 148 km/h gewesen. Zudem hat der Fahrzeugführer einen alten Baumstamm im PKW mitgeführt, welcher sich nahezu ungesichert der gesamten Fahrzeuglänge nach im PKW befunden hat.

Fahranfänger unter Alkoholeinfluss Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen ist um 04.30 Uhr ein 18 Jahre alter Uelzener in der Lüneburger Straße mit seinem PKW kontrolliert worden. Während der Kontrolle wird bei dem jungen Mann Atemalkohol festgestellt. Ein durchgeführter Test führt zu einem Ergebnis von 0,33 Promille. Damit verstößt er gegen die 0,00 Promille-Verordnung für Fahranfänger. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

